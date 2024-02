O sindicato diz que a greve poderá levar ao cancelamento de numerosos voos, enquanto a companhia aérea Lufthansa estima que mais de 100.000 passageiros vão ser afetados.

De acordo com o Ver.di, a greve seria desnecessária se a Lufthansa aprovasse os mesmos aumentos para o pessoal de terra que aprovou para outros grupos profissionais da Lufthansa. "Mas não há vontade de o fazer à mesa das negociações. Esperamos, por isso, a compreensão dos passageiros que, tal como os trabalhadores, querem acabar com a falta de pessoal e prestar um melhor serviço", disse Marvin Reschinsky, sindicalista do Ver.di que participa nas negociações laborais.

A greve está a ser convocada no âmbito das negociações de um novo acordo de trabalho para 25.000 trabalhadores.

O Ver.di exige um aumento salarial de 12,5% e um acordo de 12 meses, mais um pagamento único de 3.000 euros para compensar a inflação.

O grupo Lufthansa propôs um acordo de 36 meses em que não haveria aumento salarial nos primeiros oito meses e no primeiro ano o aumento salarial não chegaria aos 2%.

Além disso, alguns dos trabalhadores receberiam um montante fixo para compensar a inflação, o qual seria inferior ao dos trabalhadores do departamento técnico.

A convocação desta greve pelo Ver.di surge numa altura em que os pilotos da Discover, subsidiária da Lufthansa, estão em greve.

