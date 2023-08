De acordo com o balanço económico e social da execução do Orçamento do Estado de janeiro a março, este desempenho representa, contudo, apenas 13,7% do total esperado para o setor em 2023, tendo sido influenciado pela "baixa operacionalidade das frotas no mês de janeiro", com quebras na captura de gamba, kapenta, peixe e lagosta.

"A abertura da presente campanha de pesca foi realizada no dia 15 de março do ano em curso, contrariamente aos anos anteriores, em que é feita no dia 01 de abril, o que resultou na captura de 410 toneladas de camarão no período em análise", explica ainda o documento.

Já no setor da pesca artesanal registou-se nos três primeiros meses do ano uma produção de 81.648 toneladas de pescado diverso -- essencialmente "peixe marinho", com 43.636 toneladas e "peixe de água doce", com 30.679 toneladas -, menos 4,2% face a 2022, representando 18,4% do total esperado para 2023.

A produção de peixe em aquacultura, desenvolvida em regime industrial e de pequena escala, aumentou 19,4%, para 1.279 toneladas em três meses.

Globalmente, a atividade de pesca representou 86.146 toneladas no primeiro trimestre em Moçambique, menos 3,4% face ao mesmo período de 2022, correspondente a apenas 18,2% do total estimado pelo Governo para este ano, que é de 474.576 toneladas.

PVJ // JH

Lusa/Fim