Pesca da sardinha nas águas ibéricas não deve ultrapassar 40.073 toneladas em 2025

A pesca de sardinha no mar Cantábrico e nas águas atlânticas ibéricas não deve ultrapassar as 40.073 toneladas no próximo ano, quando for aplicado o rendimento máximo sustentável, recomendou hoje o Conselho Internacional para a Exploração do Mar (ICES).