Adriano Sênvano avançou que a situação abalou o setor mineiro em todo o país, mas com maior severidade as províncias com grande atividade, nomeadamente nas regiões centro e norte.

"A circulação e procura de produtos mineiros no mundo reduziu-se, devido à pandemia de covid-19, e isso atirou as empresas para uma situação de inatividade que teve impacto ao nível dos postos de trabalho", disse Sênvano.

Os trabalhadores em situação de suspensão de contrato de trabalho poderão retornar à atividade, caso as empresas voltem a operar, assinalou.

O diretor do Inami não indicou o número de postos de trabalho que têm escapado aos efeitos do novo coronavírus na área mineira, mas sublinhou que o setor, "por natureza, não emprega mão-de-obra intensiva".

"Não é um setor que crie muitos empregos, mas o nosso objetivo é proteger cada posto de trabalho, porque estão em causa rendimentos e a sobrevivência de famílias", frisou

Adriano Sênvano disse ainda que o Inami revogou 145 títulos de exploração mineira de janeiro a outubro deste ano, devido ao incumprimento de normas da prática da atividade.

Nos últimos cinco anos, mais de duas mil licenças mineiras foram revogadas também, devido à violação das regras de exercício da atividade.

Moçambique tem um total acumulado de 14.094 casos de infeção pela covid-19, com 104 mortes e 12.134 recuperados..

PMA // JH

Lusa/Fim