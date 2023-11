"De acordo com o regime legal aplicável, a breve trecho, dar-se-á início ao respetivo procedimento concursal junto da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP)", lê-se no comunicado divulgado.

Segundo o Governo, para esta designação "foram privilegiados o conhecimento e a experiência" de Pedro Portugal Gaspar, "designadamente no que se refere à proteção dos direitos e interesses dos consumidores no âmbito das funções anteriormente exercidas na Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE)".

A designação do novo diretor da DGC produz efeitos a 03 de novembro e, de acordo com o Estatuto do Pessoal Dirigente, é "realizada em regime de substituição, na sequência da cessação de funções pelo decurso do tempo da comissão de serviços da anterior diretora-geral do Consumidor, Ana Catarina Fonseca".

