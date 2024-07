Durante uma visita no âmbito das jornadas parlamentares no distrito de Castelo Branco, Pedro Nuno Santos foi confrontado com as declarações de hoje do primeiro-ministro, Luís Montenegro, que disse aceitar negociar com outras partidos, mas avisou que recusa entrar em jogos políticos e que prefere "ir embora" do que faltar aos compromissos que assumiu perante o país.

"Eu compreendo o primeiro-ministro, mas é que eu e os deputados do PS também temos um compromisso. Temos o compromisso com quem votou no PS, com os princípios que também nortearam a elaboração do nosso programa, com o nosso quadro de valores, princípios", salientou.

O líder do PS sublinhou que o compromisso dos socialistas "é tão firme quanto o do primeiro-ministro".

"Mas se o primeiro-ministro tem essa atitude, nós estamos mal, obviamente", lamentou.

Para Pedro Nuno Santos, "se há vontade dialogar, se há vontade de negociar, é bom que se deem sinais nesse sentido".

"Senão são só palavras, e isso, sinceramente, não nos resolve problema nenhum", avisou.

O líder do PS aproveitou a visita que fez a uma escola em Vila de Rei para criticar o Governo de Luís Montenegro.

"Durante oito anos nós nunca tivemos problemas com as matrículas e com a colocação de professores. Nunca. Não deve haver um governo do PSD que não tenha problemas no início dos anos letivos", alegou.

Segundo Pedro Nuno Santos, "mais uma vez", um Governo liderado pelo PSD "tem problemas com o início do ano letivo", considerando que a capacidade do atual executivo se justificar com o anterior vai perder-se com o tempo.

"Governar é resolver problemas, é executar, é governar, é gerir. E é aqui que nós percebemos todos que nós temos um Governo impreparado", acusou.

