"Se não houver reciprocidade do PSD em viabilizar um governo minoritário do PS, o partido sente-se desobrigado de cumprir o que disse no debate com Luís Montenegro", afirmou Pedro Nuno Santos antes de uma iniciativa da CIP, no Porto.

O líder socialista corrigiu depois a palavra "desobrigado", clarificando que "o fundamental é exigir reciprocidade" e mantendo a promessa feita no frente-a-frente com Montenegro na segunda-feira de viabilizar um executivo minoritária da AD.

Acusando Luís Montenegro de "continuar sem dizer o que fará perante um governo do PS", Pedro Nuno insistiu que "essa resposta impõe-se".

"Exigimos e esperamos do PSD aquilo que garantimos ao PSD. O que queremos é que o PSD responda ao repto do PS", esclareceu Pedro Nuno Santos após intervir no congresso da Confederação Empresarial de Portugal, no Porto.

