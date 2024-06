"O nosso problema e a nossa preocupação não é com a torrente de anúncios, é com a qualidade das medidas que são apresentadas, que são más, que indiciam um caminho que se afasta de nós, que achamos que é um caminho errado", respondeu aos jornalistas à margem de uma ação de campanha para as europeias em Angeiras, Matosinhos.

Pedro Nuno Santos foi questionado sobre as declarações feitas na véspera pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, que aconselhou a oposição a ter "mais pedalada" para acompanhar o Governo.

"A questão não é de pedalada, nem de velocidade nem de ritmo de apresentação de medidas. Não é assim que se avalia um Governo. É pela qualidade das medidas que são anunciadas, pelo seu conteúdo e depois pela sua implementação. Essa não existe", atirou.

Na devolução das palavras, o líder do PS afirmou que o primeiro-ministro "acha que governar é apresentar PowerPoints atrás de PowerPoints".

"Isso não é governar", disse.

Questionado sobre as críticas do opositor da AD, Sebastião Bugalho, que considerou que Pedro Nuno Santos está demasiado na campanha, líder do PS respondeu: "eu sou secretário-geral do PS. O PS está em campanha. Então eu devia estar aonde?".

"Fazer o meu papel, estar com os meus camaradas, apoiar os nossos candidatos, apoiar a Marta Temido. Não é ofuscar ninguém. É impossível ofuscar a Marta Temido como vocês têm visto na campanha", disse.

