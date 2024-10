"Para nós termos a certeza de que o senhor primeiro-ministro não é só capaz de distribuir a folga orçamental que herdou do PS, mas para sabermos também que tem uma ideia para a economia nacional, pedia que para explanar as duas, três reformas estruturais revolucionárias que vão fazer a taxa de crescimento em Portugal disparar face a 1,8% que apresentou em Bruxelas para 2028", disse Pedro Nuno Santos no início do debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), no parlamento.

Segundo o líder do PS, olhando para o plano de médio prazo e para as reformas estruturais, estas "são na sua generalidade as reformas estruturais que já estavam previstas pelo governo do PS".

"Qual é a reforma estrutural nova que vai fazer disparar, duplicar, a taxa de crescimento em 2028 para 3,4%", perguntou Pedro Nuno Santos a Luís Montenegro.

Na resposta, o primeiro-ministro referiu que "a primeira grande diferença que a política económica" do seu Governo e do anterior executivo socialista que Pedro Nuno Santos integrou "é precisamente a valorização do capital humano".

"O senhor deputado gostava mais de ter uma economia que fosse dirigida pelo Estado, em que o estado escolhesse os investimentos. Mas nós não estamos aqui para escolher os investimentos na vez das empresas", criticou Montenegro.

