Pedidos de subsídio de desemprego nos EUA fixam recorde de 6,65 milhões Os pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos fixaram um novo recorde de 6,65 milhões na semana passada, devido ao encerramento de numerosas atividades em resposta à pandemia de covid-19, anunciou hoje o Departamento do Trabalho.





Este número de pedidos feitos na semana que terminou no dia 28 de março é mais do dobro do registado na semana anterior, quando já tinha sido atingido um máximo histórico de 3,28 milhões, mas esses dados foram agora revistos ligeiramente em alta pelo Departamento do Trabalho passando para 3,31 milhões.

Nos Estados Unidos, a pandemia fez até agora 5.137 mortes e há 216.722 casos de infeção, segundo uma contagem da Universidade norte-americana Johns Hopkins, considerada de referência.

