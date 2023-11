Em requerimentos enviados aos ministros do Trabalho, da Cultura, da Economia e das Finanças, através do parlamento, o Grupo Parlamentar do PCP pretende esclarecer "que acompanhamento está [o Governo] a fazer, ou tenciona fazer, do anunciado despedimento coletivo" e "que diligências pretende tomar para salvaguardar os postos de trabalho e os direitos dos trabalhadores?"

Os comunistas perguntam ao executivo quais os "apoios concretos, diretos ou indiretos, do Estado" de que a Global Media tem beneficiado.

Questionam também se "decorrem ou perspetivam-se negociações entre o Governo e a GMG e/ou a Páginas Civilizadas, ou seus representantes, com vista à aquisição, pelo Estado, das respetivas participações na Agência Lusa?" e, "em caso afirmativo, em que termos e com que limites designadamente quanto ao valor da operação em causa?"

O PCP lembra que "o empresário Marco Galinha, até há pouco presidente da GMG, pretendia alienar os 45,71% do capital da Lusa - Agência de Notícias de Portugal que controlava -- 23,36% através da GMG e 22,35% via empresa Páginas Civilizadas, então pertencente ao Grupo Bel por si detido, mas que em Outubro passou a ser controlada (51%) pelo referido fundo WOF [World Opportunity]".

Por considerar que "a situação na GMG e a evolução acionista da Agência Lusa, ademais interligadas, carecem de cabal esclarecimento, o Grupo Parlamentar do PCP, questionou o Governo, mais concretamente os ministérios da Cultura, das Finanças, da Economia e do Mar e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Hoje, o Sindicato dos Jornalistas considerou "inadmissível, inviável e impensável" a intenção do Global Media Group de avançar com o despedimento de 150 pessoas.

"A direção do Sindicato dos Jornalistas considera inadmissível, inviável e impensável a intenção anunciada pelo Global Media Group [GMG] de despedir 150 pessoas, quase um terço dos cerca de 500 trabalhadores da empresa", lê-se na mesma nota, que indicou que "a decisão foi comunicada formalmente pela administração a várias pessoas e colheu oposição unânime das redações incrédulas e indignadas com a administração, que, formalmente, tomou posse há menos de duas semanas".

JPS (ALN) // JNM

Lusa/Fim