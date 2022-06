As jornadas parlamentares dos comunistas realizam-se com o lema "Travar o aumento dos preços, valorizar salários e pensões, promover a produção nacional".

Como é habitual, os deputados são divididos em grupos para visitas e reuniões em vários setores de atividade, privilegiando encontros com trabalhadores, reformados e reuniões ou sessões públicas, começando com contactos com os operários da empresa automóvel Autoeuropa, em Palmela.

Na sexta-feira, em conferência de imprensa na Assembleia da República, a líder parlamentar do PCP, Paula Santos, disse que o partido vai "procurar abordar as soluções para travar o aumento especulativo de preços, seja da energia, seja dos bens alimentares, que tem contribuído para agravar as condições de vida dos trabalhadores".

Os serviços de saúde são o segundo tema destas jornadas. Face às "carências de profissionais de saúde, face à necessidade de se tomarem medidas para contratar e fixar profissionais no SNS", o PCP exige que sejam garantidos médicos e enfermeiros de família, assim como "o adequado funcionamento de todos os serviços públicos de saúde".

As intervenções do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, e da líder parlamentar marcam o arranque das jornadas comunistas, numa sessão na Pousada de Palmela, em que os primeiros meses da governação do PS com maioria absoluta no parlamento deverão ser avaliados.

Ao início da tarde, a líder do grupo parlamentar do PCP, acompanhada pelos deputados Alma Rivera, Diana Ferreira, Bruno Dias e João Dias - assim como pelos dirigentes do partido e ex-deputados António Filipe e Duarte Alves -- visita a Autoeuropa para um contacto com os trabalhadores daquele complexo.

Pelas 16:00, Paula Santos e uma comitiva de elementos do partido têm um encontro com órgãos que representam os trabalhadores do concelho de Palmela.

A líder parlamentar encerra o primeiro dia com uma sessão pública sobre o aumento do custo de vida, no Seixal, às 18:00, e outra sobre habitação, na Moita, ao início da noite.

Para o segundo dia está prevista uma sessão pública, ao final da manhã, sobre o estado da saúde no país.

Estas jornadas realizam-se num contexto de maioria absoluta do PS, que contrasta com os últimos seis anos, em que o PCP sustentava, por meio de negociação no parlamento, os governos do socialista António Costa.

As últimas jornadas parlamentares realizaram-se nos dias 21 e 22 de junho de 2021, em toda a Área Metropolitana de Lisboa.

No final das jornadas o partido apresenta as prioridades da intervenção na Assembleia da República, decorrentes da auscultação feita ao longo de dois dias, e apresenta os projetos-lei nesse sentido.

