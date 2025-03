"O que dissemos ao senhor Presidente é que acompanhamos a reflexão do calendário já anteriormente definido", afirmou Paulo Raimundo, dizendo que agora caberá a Marcelo Rebelo de Sousa decidir "em função do que entender".

O comunista falava aos jornalistas à saída de uma audiência com o Presidente da República, no Palácio de Belém, onde Marcelo Rebelo de Sousa recebe hoje todos os partidos com assento parlamentar, na sequência da demissão do Governo PSD/CDS-PP causada pelo 'chumbo' da moção de confiança ao executivo.

Perante a insistência dos jornalistas sobre o dia preferível para as eleições, o secretário-geral do PCP repetiu apenas que acompanha o calendário apontado pelo chefe de Estado, não manifestando preferência por alguma data, ao contrário do que fizeram os partidos que antecederam.

FM // SF

Lusa/Fim