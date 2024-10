Esta medida com vista a alargar o passe jovem gratuito a todos os jovens até aos 23 anos de idade, independentemente de estarem ou não a estudar, entra em vigor em novembro e vai custar mais 40 milhões de euros por ano.

O Governo estima que mais 241.000 possam ser beneficiários do passo gratuito.

Esta é uma das 13 medidas incluídas no Pacote Mobilidade Verde, que vai ser aprovado hoje em Conselho de Ministros, para a melhoria da mobilidade de passageiros e mercadorias.

No que respeita ao transporte de passageiros, o executivo de Luís Montenegro vai apresentar oito medidas com um investimento total de 115 milhões de euros, até 2025, enquanto para as mercadorias estão previstas cinco medidas com um investimento de 55 milhões.

