Segundo as estatísticas da atividade dos transportes, publicadas pelo INE, no primeiro trimestre, os aeroportos nacionais movimentaram 13,6 milhões de passageiros, o que corresponde a um crescimento de 5,9%.

O aeroporto de Lisboa concentrou 55,1% do movimento total de passageiros (7,5 milhões), registando um aumento de 5,5%, seguindo-se o do Porto, que atingiu 3,1 milhões de passageiros (23% do total; +7,3%).

Já no aeroporto de Faro, registou-se o movimento de 1,2 milhões de passageiros (8,8% do total; +7,5%), no aeroporto da Madeira um milhão de passageiros (+1,9%) e no de Ponta Delgada, Açores, o movimento de passageiros aumentou 7,3%, tendo atingido 433.000.

No primeiro trimestre, viajaram por comboio 51,8 milhões de passageiros, o que representa um acréscimo de 17%, e por metropolitano 67,9 milhões, correspondendo a uma subida de 5%.

Já o transporte de passageiros por via fluvial aumentou 8% relativamente ao trimestre homólogo, alcançando 5,2 milhões de passageiros.

Quanto ao transporte de mercadorias, entre janeiro e março registaram-se diminuições por via ferroviária (-6,5%) e rodoviária (-12,6%), e aumentos na via aérea (+13,6%) e por via marítima (+2,5%).

Os portos nacionais movimentaram 20,6 milhões de toneladas de mercadorias, das quais 10,6 milhões no porto de Sines (+14,8%).

Já as mercadorias movimentadas no porto de Leixões diminuíram 6,3%, no porto de Lisboa decresceram 11,1%, no porto de Setúbal recuaram 3,4% e no de Aveiro reduziram 14,2%.

No período em análise, o transporte de gás por gasoduto diminuiu face ao período homólogo de 2023, quer na entrada (-2,3%), quer na saída (-2,9%), enquanto o transporte por oleoduto aumentou 5,8%, atingindo 743.200 toneladas.

