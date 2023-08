De acordo com o Boletim Estatístico de Tráfego Portuário mensal da Enapor, empresa pública responsável pela gestão dos nove portos do arquipélago, em julho o aumento foi de 22,3% quando comparado com o mês anterior.

Do total dos passageiros movimentados nos portos de Cabo Verde, 33,5% representa o movimento no Porto Grande do Mindelo, em São Vicente (45.875) e 29,1% o movimento no Porto Novo em Santo Antão (39.903 passageiros).

Já o Porto da Praia, em Santiago, teve uma quota de mercado de 11,54% (15.807), o Porto de Vale de Cavaleiros no Fogo com 5,5% (7.639), o Porto do Tarrafal de São Nicolau com 4,7% (6.520), o Porto de Sal Rei na Boa Vista registou 4,2% (5.866), o Porto de Furna na Brava teve 2,6% (3.591), o Porto Inglês no Maio obteve 3,9% (5.369), e o Porto da Palmeira no Sal com 4,6% (6352).

No que diz respeito a movimentação de navios, no mês de julho os portos de Cabo Verde registaram 667 escalas.

"Observou-se um aumento de 1,68% em comparação com o período homólogo de 2022 e uma variação positiva de 5% em relação ao mês anterior", constatou a Enapor.

Do total de escalas de navios no mês passado, 35,5% representam a quota de mercado do Porto Grande (237 escalas), 20,1% do Porto Novo (134), 13,79% do Porto da Praia (92) e 6,6% do Porto Vale Cavaleiros (44).

Os restantes dividem-se em 6,1% no Porto Palmeira (41), 5,7% no Porto Tarrafal (38) 5,2% no Porto Sal-Rei (35), 3,6% no Porto Inglês (24), 3,3% no Porto Furna (22 escalas).

Quando às mercadorias, o movimento total foi de 198.418 toneladas, mais 13,66% do que no período homólogo de 2022 e mais 14,1% do que no mês anterior.

Nos contentores, registaram-se 6.090 toneladas, o que corresponde a mais 9,9% do que no mesmo período de 2022 e menos 21,8% do que no mês anterior, registou ainda a mesma empresa gestora dos portos de Cabo Verde.

Os portos cabo-verdianosm movimentaram durante todo o ano de 2022 um recorde de 1.357.247 passageiros, um aumento de 24,6% tendo em conta os 1.088.626 movimentados em 2021.

A CV Interilhas, liderada (51%) pela portuguesa Transinsular, do grupo ETE, detém desde agosto de 2019 a concessão do serviço público de transporte marítimo de passageiros e carga por 20 anos, concentrando estas operações, e há outro operador na linha São Vicente -- Santo Antão.

Em abril, o Governo de Cabo Verde e a concessionária assinaram uma adenda ao contrato, que estava em curso há vários meses, após críticas de parte a parte ao modelo vigente e serviço prestado.

A Cabo Verde Interilhas (CVI) realizou cerca de 15 mil viagens e transportou mais de 1,7 milhões de passageiros em quatro anos, conforme dados divulgados pela empresa na semana passada.

RIPE // JH

Lusa/Fim