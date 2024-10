De acordo com as estatísticas rápidas do transporte aéreo, o aeroporto de Lisboa movimentou 49,3% do total de passageiros (23,4 milhões; +4,4% comparando com o mesmo período de 2023), enquanto o do Porto concentrou 22,6% do total de passageiros movimentados (10,7 milhões; +5,3%).

Já o aeroporto de Faro registou um crescimento de 2,1% no movimento de passageiros, totalizando 6,8 milhões.

Considerando o volume de passageiros desembarcados e embarcados em voos internacionais nos primeiros oito meses deste ano, o Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos, com subidas no número de passageiros desembarcados (+1,7%) e embarcados (+2,0%) face ao mesmo período de 2023.

No sentido contrário, França registou decréscimos no número de passageiros desembarcados (-2,8%) e embarcados (-3,1%), e ocupou a segunda posição, seguindo-se Espanha, Alemanha e Itália como principais países de origem e de destino.

Durante os primeiros oito meses de 2024 verificaram-se máximos históricos nos valores mensais de passageiros nos aeroportos nacionais, sendo que em agosto registou-se o desembarque médio diário de 116.500 passageiros, um valor superior em 3,2% ao registado no mesmo mês do ano passado (112.900).

No que diz respeito ao movimento de carga e correio, registou-se também um crescimento de 14,6% nos primeiros oito meses do ano, que compara com uma descida de 2,4% no período homólogo do ano passado.

Em agosto, o movimento de carga e correio aumentou 18,9%, face ao mesmo mês de 2023, para 20.800 toneladas.

