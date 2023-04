"O Aeroporto Internacional de Macau registou mais de 750 mil passageiros no primeiro trimestre de 2023, o que representa uma subida anual de 1,7 vezes", referiu, em comunicado, a CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau.

No que diz respeito ao número de voos, o aeroporto da região administrativa especial observou um aumento de 57%, com mais de 6.900 ligações realizadas nos primeiros três meses do ano.

Já a média diária de passageiros e de voos totalizou dez mil e 100, respetivamente, continuou a nota.

"A retoma total das autorizações para voar em Macau impulsionou diretamente o aumento de passageiros", sublinhou a sociedade.

A rígida política de 'zero covid', adotada pela China, incluindo pelas regiões administrativas especiais de Macau e Hong Kong, limitou ao longo de quase três anos a circulação de turistas e de residentes do território.

"As companhias aéreas estão a retomar gradualmente as operações de voo e a aumentar o número de voos", frisou a CAM, sublinhando que "no segundo trimestre", o aeroporto vai "empenhar-se no desenvolvimento de novos destinos".

Em abril, vão ser retomadas ligações aéreas que estiveram suspensas durante a pandemia da covid-19, nomeadamente para Osaka, no Japão, e Cebu e Clark, nas Filipinas, "com um total de 14 rotas internacionais no início do verão".

Com o aumento do volume de rotas e voos, o aeroporto de Macau vai "fornecer fontes mais diversificadas de turistas" e "promover a recuperação económica e o desenvolvimento do turismo em Macau", avançou ainda o comunicado.

Na sequência da abertura de Macau, após a pandemia, o Governo de Ho Iat Seng propôs-se diversificar o mercado de visitantes, tendo exigido às operadoras de jogo do território que apostem noutros mercados de visitantes além da China continental.

Por isso, a CAM referiu que vai "ativamente explorar potenciais rotas 'charter' de médio e longo prazo e concentrar-se em coordenar com a política do Governo" para "fortalecer o desenvolvimento de rotas internacionais".

