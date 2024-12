"Em novembro de 2024 desembarcaram nos aeroportos dos Açores 131.299 passageiros, verificando-se uma variação positiva de 11,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior", lê-se no relatório sobre o movimento de passageiros aéreos relativo ao mês de novembro, publicado na página da Internet do SREA.

Entre janeiro e novembro, os Açores registaram 2.187.891 desembarques por via aérea, mais 8,7% do que em igual período em 2023.

Seis das nove ilhas dos Açores registaram uma subida de passageiros desembarcados face ao período homólogo, em novembro, com São Jorge a liderar, apresentando um aumento de 23,8%.

A ilha Terceira registou um crescimento de 17,8%, o Faial de 15,6%, São Miguel de 10,3%, as Flores de 7,2% e Santa Maria de 6,3%.

As restantes três ilhas registaram quebras face ao período homólogo, com o Corvo a baixar 2,5%, a Graciosa 2,2% e o Pico 0,8%.

Dos mais de 131 mil passageiros desembarcados por via aérea em novembro nos Açores, 61.854 eram provenientes de voos do continente e da Madeira, 57.700 de voos interilhas e 11.745 de voos internacionais.

Os viajantes do estrangeiro registaram, no entanto, a maior subida homóloga (19,5%), seguindo-se os passageiros de voos do território nacional (14,2%) e os de voos interilhas (7,8%).

Quanto ao número de passageiros embarcados, neste mês, ascendeu a 137.779, mais 11,2% do que em novembro de 2023.

Também neste caso, os passageiros embarcados em voos internacionais (14.341) registaram a maior subida (17,6%), seguindo-se os embarcados em voos territoriais (12,7%), que ascenderam a 65.654, e em voos interilhas (8,1%), que atingiram os 57.784.

CYB // JLG

Lusa/Fim