Num comunicado, divulgado durante a visita do Presidente francês, Emmanuel Macron, o grupo disse que "Portugal é um mercado prioritário para a Air France-KLM", destacando que "é o principal operador aéreo entre França e Portugal, com 45% da quota de mercado nas ligações entre os dois países (35% para a Transavia France e 10% para a Air France)".

Segundo a empresa, no ano passado, as empresas do grupo "transportaram cerca de 4,5 milhões de passageiros de e para Portugal, o que representa um crescimento de 25% face a 2019".

Para este ano, "o grupo prevê continuar esta tendência, com um aumento de oferta de 10%, mais do que o dobro do crescimento previsto para toda a sua rede", adiantou.

A empresa apontou "a diversidade dos perfis de passageiros (viagens de negócios, de lazer e familiares), o que garante fluxos de tráfego ao longo de todo o ano e não apenas no verão" e uma "presença histórica" em Portugal, com "a força dos seus 'hubs' de Paris e Amesterdão, que permitem ligações para mais de 300 destinos em todo o mundo".

O grupo indicou ainda uma "forte implantação em Portugal da Transavia, a companhia 'low-cost' do grupo Air France-KLM", sendo que "a rota Porto-Paris Orly foi a primeira a ser lançada pela companhia quando esta foi criada, em 2007, e continua a ser uma das mais importantes da rede da Transavia France, com até sete voos diários".

O grupo acredita que no verão de 2025, "a Transavia France ultrapassará a marca dos 15 milhões de passageiros transportados de e para Portugal desde a sua fundação".

O Presidente francês, Emmanuel Macron, estará hoje em Lisboa e na sexta-feira no Porto para assinar um conjunto de acordos bilaterais políticos, económicos e culturais entre Portugal e França, bem como para encontros institucionais.

Além do aprofundamento das relações humanas, económicas e culturais entre a França e Portugal, em destaque está a assinatura de um acordo de amizade e cooperação entre os dois países.

ALN (JSD/MYCO/IEL/PMF) // EA

Lusa/Fim