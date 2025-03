"Por um lado, temos a noção que estamos a conseguir resistir muito bem às dificuldades do mercado alemão, temos conseguido exportar cada vez mais para um mercado que está particularmente difícil. Mas, por outro lado, em relação à feira, não nos parece que seja um instrumento tão interessante como já foi em anos anteriores", destacou Rafael Campos Pereira à Lusa.

O vice-presidente executivo da Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP) revela que Portugal leva à Hannover Messe, que começa esta segunda-feira, "inovação crescente" e "preços competitivos".

"2024 foi um ano bom para as exportações do metal Portugal no que diz respeito ao mercado alemão. Apesar de a Alemanha estar de algum modo em crise, e de alguns potenciais clientes do metal Portugal não estarem a passar por uma fase muito fácil, a verdade é que em 2024 crescemos 8% para este mercado. Foi um excelente ano desse ponto de vista, ainda mais num ano em que as exportações globais se mantiveram de 2023 para 2024", frisou.

A Hannover Messe é considerada a principal feira industrial do mundo, que reúne empresas líderes nos setores de automação, eletrificação, digitalização e fornecimento de energia.

"Sabemos que nesta edição de 2025, a feira vai ter uma dimensão menor. É um problema que se tem vindo a agravar nos últimos anos. A feira está a perder importância porque não consegue cativar tanto o interesse dos expositores e mesmo dos visitantes", lamentou Rafael Campos Pereira.

A Alemanha era o terceiro destino das exportações portuguesas neste setor, passando para o segundo lugar em 2024 e ultrapassando França.

"Tecnologias de produção e indústria automóvel são os dois segmentos em que estamos a ser especialmente competitivos na Alemanha", realçou o vice-presidente executivo da AIMMAP.

Menos de um mês depois das eleições antecipadas na Alemanha, o Bundestag (Parlamento alemão) aprovou um pacote de medidas inéditas fruto de um acordo entre os partidos União Democrata Cristã (CDU), o partido irmão na Baviera CSU, o Partido Social Democrata (SPD) e os Verdes.

O objetivo desta alteração é aumentar o investimento na defesa e infraestruturas perante a guerra na Ucrânia e a pressão dos Estados Unidos. O travão da dívida tem sido um dos pilares da política financeira alemã.

O pacote incluiu a criação de um fundo de investimento de 500 mil milhões de euros para modernizar infraestruturas e estimular o crescimento económico.

"Com uma situação política mais estável, acreditamos que a situação pode melhorar. Um investimento na indústria, nas infraestruturas e na defesa são três áreas que para as nossas empresas são interessantes. Somos potenciais fornecedores de todas essas áreas. As nossas empresas estão de uma forma crescente a canalizar componentes na indústria da defesa", salientou Rafael Campos Pereira.

A Hannover Messe começa a 31 de março e termina a 4 de abril e vai contar com a presença de aproximadamente 4 mil expositores. O Canadá é o país parceiro desta edição.

