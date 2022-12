"No seguimento do novo Processo de Reprivatização de 71,73% do capital social da Efacec Power Solutions, SGPS, S. A., a Parpública - Participações Públicas (SGPS), S.A. informa que recebeu, no prazo estabelecido, manifestações de interesse por parte de oito entidades nacionais e estrangeiras", indicou, em comunicado, a empresa.

Segundo a mesma nota, após a pré-seleção, dar-se-á início à fase de apresentação de propostas vinculativas por parte dos potenciais interessados.

PE // CSJ

Lusa/Fim