A destituição de Abdolnasser Hemmati teve 182 votos a favor, 89 votos contra, uma abstenção e um voto nulo, num total de 273 votos, segundo informou a agência IRNA.

A votação ocorreu após várias horas de debate no parlamento, onde 21 deputados favoráveis à demissão do ministro da Economia acusaram Hemmati da desvalorização do rial e pelo aumento dos preços dos alimentos.

A taxa de câmbio do rial face ao dólar subiu de 590.00 riais para 920.000, o que se traduziu numa queda de cerca de 60% do valor da divisa nacional, numa altura em que a inflação está acima dos 45% e o preço dos produtos básicos sofreu um agravamento médio de entre 100% a 200%, segundo apontou o deputado conservador Ruhollah Motefaker Azad.

Jabar Kuchki, outro deputado que também apoiou a demissão do ministro, criticou as suas decisões enquanto titular da pasta da Economia, considerando que "dificultaram a vida das pessoas".

O Presidente, Massoud Pezeshkian, também participou na sessão convocada para demitir Hemmati, defendendo o seu ministro e referindo que os meses em que exerceu o cargo não podem trazer mudanças drásticas.

Pezeshkian enumerou os desafios que o seu governo tem enfrentado nestes quase oito meses, como as elevadas dívidas que herdou do executivo anterior, os acontecimentos no Médio Oriente e o regresso de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos, cujas sanções congelaram ativos iranianos em diversos países.

"O Iraque, o Qatar e a Turquia não nos estão a devolver os nossos dólares", afirmou sem avançar detalhes sobre os montantes congelados.

Face a esta situação, Massoud Pezeshkian diz que o país se encontra numa "guerra total" e apelou para que seja tomada uma posição tendo em conta estas condições.

Antes da votação, Abdolnasser Hemmati foi ouvido pelo parlamento, tendo tido oportunidade para defender o seu desempenho. Na ocasião, e usando dados do centro estatísticos do país, referiu que sob o seu mandato a inflação caiu 10 pontos percentuais (de 42% para 32%).

O ministro disse ainda que os problemas económicos acontecem há vários anos e que nos últimos sete anos cerca de 10 milhões de pessoas ficaram abaixo do limiar de pobreza.

