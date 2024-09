A proposta, que prevê, por exemplo, que os projetos financiados ou cofinanciados pelo PRR avancem sem aguardar uma decisão do Tribunal de Contas (TdC) (o chamado visto prévio), foi viabilizada com o voto favorável do PSD, CDS-PP e IL, a abstenção do PS e do PAN e o voto contra dos restantes partidos.

No debate que antecedeu esta votação na especialidade, o ministro da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, acentuou que perante os prazos de execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) "não há margem de erro nem folga para imprevistos", justificando a proposta de lei do Governo com a constatação de que não será possível "executar cabalmente o PRR" se não forem alteradas regras e práticas habituais.

LT // MSF

Lusa/Fim