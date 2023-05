A Ford anunciou em 30 de março um acordo com a Zhejiang Huayou Cobalt e com a subsidiária indonésia da Vale para a produção de níquel na Indonésia, que seria usado no fabrico de baterias para automóveis elétricos.

De acordo com um comunicado divulgado pela Ford, o vice-presidente sénior da Huayou, George Fang, disse que era "um dos principais projetos de Uma Faixa, Uma Rota", a iniciativa internacional de infraestruturas lançada pelo Governo da China.

O republicano Marco Rubio sublinhou que a Ford não tem uma participação maioritária no projeto, "deixando a empresa à mercê do Partido Comunista Chinês".

Isto porque está inscrita na lei chinesa o dever de qualquer empresa de colaborar com as autoridades de Pequim em questões de segurança nacional, acrescentou o antigo candidato à nomeação presidencial republicana.

Rubio lembrou ainda que, em 2016, a organização de defesa dos direitos humanos Amnistia Internacional acusou uma subsidiária da Zhejiang Huayou Cobalt de usar trabalho infantil e forçado em minas na República Democrática do Congo.

O senador pediu à agência federal responsável pelas alfândegas para lançar uma investigação e para "impor de imediato uma proibição" da importação de bens cuja produção tenha envolvido trabalho forçado.

Rubio, como vice-presidente do Comité de Inteligência do Senado dos Estados Unidos, pediu em julho à Comissão Federal de Comércio que investigue se as autoridades chinesas estão a aceder a dados de utilizadores norte-americanos através da aplicação TikTok.

O senador foi também um dos autores de uma lei, aprovada em 2021, que proíbe a importação de uma série de produtos fabricados na província de Xinjiang, no noroeste da China, no âmbito da luta contra o trabalho forçado da minoria muçulmana uigure.

VQ (AH) // VM

Lusa/Fim