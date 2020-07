Pansy Ho, de 57 anos, foi a filha que anunciou aos 'media' a morte do pai, em 26 de maio, e que hoje leu as mensagens de condolências na cerimónia de homenagem ao magnata de Macau, realizada em Hong Kong, enquanto "representante da família", de acordo com um comunicado da empresa de assessoria.

Em 2019, a multimilionária e a Fundação Henry Fok passaram a assegurar 53,012% das ações da Sociedade de Turismo e Diversões de Macau (STDM), que já deteve o monopólio do jogo no território.

A STDM, por sua vez, controla 54,11% da Sociedade de Jogos de Macau (SJM) Holdings, com 22 casinos no território.

Pansy Ho, filha mais velha do segundo casamento do magnata, que detém ainda parte da norte-americana MGM China, deverá "tomar o controlo da SJM e consolidá-lo", disse à Lusa Ben Lee, analista da consultora de jogo IGamix.

Recentemente, houve "movimentos que evidenciam que (...) os antigos aliados de Stanley Ho, a família Fok, redirigiram o apoio para Pansy", considerada a favorita do magnata, "com a irmã, Daisy Ho, a ser nomeada copresidente da SJM" em 2018, apontou Lee.

Pansy também vendeu parte da participação na MGM China, quando se sabe que a lei do jogo impede um acionista de deter mais de 5% em mais do que uma concessionária. "Estes movimentos sugerem que Pansy irá procurar assumir o controlo" e "consolidar" o seu poder sobre o antigo império de Stanley Ho, que inclui 22 casinos detidos pela SJM, interesses na subconcessionária norte-americana MGM Resorts International e nos ferries e helicópteros que ligam Macau e Hong Kong, através da empresa Shun Tak.

Para Ben Lee, tal poderá desembocar naquilo a que chama "a reintegração do antigo império" de Stanley Ho, que foi dividido em três componentes: SJM, STDM e Shun Tak. "Isso dar-lhe-á muito mais poder e influência do que tinha dividido", considerou Lee, sublinhando que os investidores veem com bons olhos o reforço do poder de Pansy.

A SJM "tem estado num limbo desde que Stanley Ho ficou incapacitado [em 2009], não tem havido realmente qualquer direção ou visão na empresa. A consolidação dos votos e procurações por detrás de Pansy Ho dar-lhe-á o controlo de que necessita para que a SJM ganhe uma nova dinâmica", defendeu o analista.

A "dança das cadeiras" levará provavelmente à perda de poder da quarta mulher de Stanley Ho, Angela Leong, atualmente copresidente da SJM, com Daisy Ho, irmã de Pansy. "Penso que o acordo [de poder] partilhado cessará quando Pansy Ho eventualmente se mudar para a SJM e assumir o controlo", antecipou Lee.

O advogado em Macau e especialista na área do jogo Carlos Lobo é da mesma opinião. "A Angela é a pessoa que tem uma ligação maior a Macau, é deputada na assembleia legislativa há vários anos, e sempre liderou, enquanto Stanley Ho estava capaz, uma boa parte dos projetos da SJM", lembrou o jurista. "Ganhou muita experiência e conseguiu navegar numa área extremamente complexa", mas "está bastante enfraquecida e terá dificuldades em retomar a posição que tinha há alguns anos", defendeu.

Lawrence Ho, irmão de Pansy, detentor de um concorrente da SJM em Macau, a subconcessionária Melco Resorts & Entertainment, é uma incógnita no futuro xadrez. "Tenho visto muito pouca cooperação entre os dois, ele é muito independente", apontou Lee.

Para Carlos Lobo, "não se pode descartar o facto de que Lawrence faz parte deste mesmo grupo de irmãos que está a tomar conta deste processo", defendendo que tem "potencial para ser alguém que as pessoas em Macau revejam como o real sucessor do pai".

Com as concessões atuais a chegarem ao fim em 2022, a SJM terá também de se preparar para alterações na repartição do mercado, segundo Lee, que prevê que os operadores norte-americanos venham a ser substituídos "por interesses mais amigos da China".

Outra das incógnitas no horizonte dos casinos do antigo magnata, que deteve o monopólio do jogo em Macau até 2002, é a lei do jogo, que deverá ser alterada até 2022, quando as concessões chegam ao fim.

"O Governo anunciou que iria iniciar uma consulta pública este ano, mas já vamos em julho e ainda não começaram", explicou Carlos Lobo, que participou na elaboração da lei do jogo ainda em vigor.

A disputa pelo poder no império de Stanley Ho acontece numa altura em que os casinos registam perdas recorde, por causa da pandemia, que atrasou a abertura de um empreendimento da SJM em Cotai (entre Taipa e Coloane).

"Temos visto a parte de mercado da SJM diminuir ao longo dos últimos anos", salientou o especialista em Gestão Internacional de 'Resorts' Integrados da Universidade de Macau Glenn McCartney, recordando que, depois de Stanley Ho ter perdido o monopólio do jogo no território, passou a enfrentar cinco operadores, e essa concorrência "existe mesmo entre membros da família".

Para a SJM crescer, "vai ter de aumentar a percentagem de mercado, atraindo novos clientes da China, ou ultrapassar os concorrentes, o que vai ser muito difícil", num momento em que todos os operadores "estão desesperados por reconquistar os rendimentos perdidos com a covid-19", com quebras de 97% por mês, disse.

