Pandemia leva um terço do IVA que Cabo Verde previa arrecadar em 2020

As receitas do Estado cabo-verdiano com o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), o que mais rende no arquipélago, deverão cair este ano 32,7%, devido à crise económica decorrente da pandemia de covid-19, segundo prevê o Governo.