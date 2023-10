"A UE não pode continuar a fechar os olhos ao sofrimento latente destes seres vivos", disse Inês Sousa Real, contactada pela Lusa.

A porta-voz do PAN participou na quinta-feira num encontro no Parlamento Europeu (PE), em Bruxelas, organizado pelo Partido Verde Europeu em parceria com o Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia.

À Lusa, a deputada única do PAN à Assembleia da República disse que se discutiu uma ideia para acabar com o sofrimento dos animais destinados ao consumo humano em viagens que "possam ultrapassar as oito horas" entre países da UE e também quando sejam transportados para fora dos 27.

Inês Sousa Real, que ainda assim defende uma redução do consumo de carne de animais e, no futuro, o seu fim, sugeriu que "já que existe um mercado que procura" consumir, então o transporte "deve ser feito em condições".

Para isso, a porta-voz do PAN defendeu uma proposta para abater os animais ainda em território europeu, nas devidas condições, e transportar apenas as carcaças, impedindo o seu sofrimento.

Esta opção, justificou, não só tem em conta o sofrimento animal, como também acaba com uma "ideia falaciosa": "É muito mais rentável abatê-los antes de os transportar."

