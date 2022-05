"Vamos abster-nos na votação final global porque conseguimos conquistas muito importantes para as causas que representamos nesta Assembleia da República", afirmou Inês Sousa Real em declarações aos jornalistas no parlamento.

Destacando que o PAN é "a força política da oposição com mais medidas aprovadas neste Orçamento do Estado, a líder defendeu que a versão final da proposta apresentada pelo Governo "não é o orçamento do PAN" mas "tem o ADN do PAN" e "faz melhorias muito assinaláveis".

Por isso, disse que "estão reunidas as condições" para se abster na votação final global, na sexta-feira, e que a "Comissão Política Nacional assim o deliberou".

