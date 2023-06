"O PAICV tem que explicar que interesse público foi defendido no contrato com a Sociedade Lusa de Negócios em 2006. Não fosse a sua rescisão, as ZDTI [Zonas de Desenvolvimento Turístico Integrado] da Boa Vista e do Maio estariam hoje totalmente hipotecadas e com avultados prejuízos para o erário público", acusou Ulisses Correia e Silva, no debate mensal com o primeiro-ministro, no parlamento.

Para este debate, o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), indicou o tema "Os negócios do Estado e a proteção do interesse público". O PAICV liderou o Governo de Cabo Verde de 2001 a 2016, com José Maria Neves, Presidente da República desde 2021, como primeiro-ministro.

Nesta intervenção, Ulisses Correia e Silva, que é também presidente do Movimento para a Democracia (MpD), recordou que foram remetidas à Procuradoria-Geral da República vários atos do Governo anterior "por indiciarem em prática de crimes de infidelidade, peculato, participação ilícita em negócios e de corrupção", enumerando-as.

Em causa está um contrato assinado em 2006 pelo Governo de então, do PAICV, com a SLN, mediante o qual a empresa portuguesa ficava, na prática, responsável pelo desenvolvimento turístico das ilhas da Boa Vista e do Maio.

Perante a polémica que o contrato levantou, o mesmo foi extinto no ano passado, por mútuo acordo, por entre dúvidas sobre a sua legalidade. Em 2008, o tema levou mesmo o Governo liderado por José Maria Neves a apresentar à votação do parlamento uma moção de confiança.

Na reação, o presidente do PAICV, Rui Semedo, acusou o primeiro-ministro de, após "sete anos no poder" ir buscar um "passado" com mais de 15 anos que "já está julgado".

"Ganhou um mandato para fazer melhor [2016]. Já está no segundo mandato e vem aqui, em vez de prestar contas, em vez de se submeter à fiscalização, o povo lá em casa à espera (...) traz coisas lá do passado", criticou Rui Semedo.

Na intervenção de hoje na Assembleia Nacional, no arranque dos três dias da segunda sessão parlamentar ordinária de junho, o primeiro-ministro criticou fortemente a governação e "escola" do PAICV, questionando o maior partido da oposição: "Que interesse público foi defendido nas graves derrapagens orçamentais de obras públicas?"

Apontou, entre vários casos que disse terem sido participados ao Ministério Público nos últimos anos, como "derrapagens" de 3.600 milhões de escudos (32,4 milhões de euros) na expansão do porto de Sal Rei, na ilha da Boa Vista, de 2.300 milhões de escudos (20,7 milhões de euros) em obras aeroportuárias, de 2.000 milhões de escudos (18 milhões de euros) no anel rodoviário do Fogo, e de 1.500 milhões de escudos (13,5 milhões de euros) na estrada Janela-Porto Novo, ilha de Santo Antão, entre outros casos.

"Que interesse público foi defendido no ajuste direto de obras como a Circular da Praia, 2,6 milhões de contos [2.600 milhões de escudos, 23,4 milhões de euros] e asfaltagem de vias da cidade da Praia, em 1,1 milhões de contos [9,9 milhões de euros], adjudicação direta", criticou Ulisses Correia e Silva, acusando o PAICV, ainda, de não concretizar nas instâncias próprias as denúncias ao atual Governo do MpD.

"Não venham imputar a este Governo aquilo que é a vossa especialidade", retorquiu o primeiro-ministro, respondendo ao PAICV.

