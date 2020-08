Pagamentos em atraso diminuem 299 ME em julho face a 2019

Os pagamentos em atraso totalizaram 484,4 milhões de euros (ME) até julho, uma diminuição de 299 ME face ao mesmo período de 2019 e um aumento mensal de 31,5 ME, divulgou hoje a Direção-Geral do Orçamento (DGO).