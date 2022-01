"Dado que revimos significativamente a previsão de inflação para a média de 2022, de 5,4% para 7,3%, antevemos também que o banco central aumente a taxa de juro de referência em 0,75 pontos, para 14% este ano", lê-se numa análise à evolução dos preços em Moçambique.

No comentário, enviado aos clientes da consultora, e a que a Lusa teve acesso, estes analistas apontam que "o índice de preços do consumidor tem enfrentado pressões inflacionárias vindas da subida do preço do petróleo e de perturbações na cadeia de distribuição, que foram em parte mitigadas pela modesta procura interna no primeiro semestre de 2021 e por uma moeda mais forte, em comparação com 2020".

No entanto, acrescentam, "a inflação acelerou para mais de 6% no princípio do quarto trimestre de 2021, no seguimento de ajustamentos em alta ao preço dos combustíveis", o que deverá, concluem, ter um impacto nos índices que medem a evolução dos preços dos transportes e da eletricidade e gás "pelo menos até ao segundo semestre deste ano".

Moçambique terminou o ano de 2021 com uma inflação acumulada de 6,74%, segundo o boletim de Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do Instituto Nacional de Estatística (INE) moçambicano com o ritmo de subida de preços ao longo dos 12 meses do último ano a ficar acima do de 2020, ano em que a inflação se tinha fixado em 3,52%.

As categorias de alimentação e bebidas não alcoólicas e de restaurantes, hotéis, cafés e similares foram as que mais contribuíram para a subida de preços no último ano, de acordo com o último boletim do INE, divulgado este mês.

Relativamente às projeções do governo moçambicano, a inflação anunciada pelo INE ficou acima dos 5% que estavam previstos para 2021, sendo que o Orçamento do Estado para 2022 prevê um valor de 5,3%.

Segundo os mais recentes relatórios do Banco de Moçambique, os principais riscos que podem influenciar uma subida de preços em Moçambique estão relacionados com os impactos da covid-19, aumento dos preços dos bens alimentares e combustíveis líquidos, a par de constrangimentos na cadeia de fornecimento de bens no mercado internacional.

Os valores do IPC são calculados pelo INE a partir das variações de preço de um cabaz de bens e serviços, com dados recolhidos nas cidades de Maputo, Beira e Nampula.

MBA (LFO) // JH

Lusa/fim