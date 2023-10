"O Orçamento do Estado para 2024 prossegue um ano de 2023 em que os resultados económicos superaram as expetativas", afirmou Fernando Medina, no início da conferência de imprensa de apresentação do Orçamento do Estado para 2024, no Ministério das Finanças, em Lisboa.

O governante destacou o crescimento económico em 2023, do emprego, dos rendimentos e a redução da dívida pública superior ao antecipado, mas realçou um ano também marcado pela subida da inflação e das taxas de juro, que afetou as famílias portuguesas.

O Governo entregou hoje na Assembleia da República a proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), que será discutida e votada na generalidade nos dias 30 e 31 de outubro, estando a votação final global agendada para 29 de novembro.

