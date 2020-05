OPV da Hidroelétrica de Cahora Bassa moçambicana distinguida com prémio internacional

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB) recebeu uma distinção internacional da revista "The Banker", do grupo Financial Times, devido a operação de oferta pública de venda (OPV) de 4% de ações em 2019, foi hoje anunciado.