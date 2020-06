Os reguladores anti cartel da Uniao Europeia torceram o nariz á fusão da PSA com a Fiat Chrysler Automobiles (FCA), preocupados com a elevada quota de mercados nos comerciais ligeiros.

Esta posição da União Europeia pode trazer um pequenino grau de areia na roda gigante que é a fusão entre a FCA e a PSA num valor que se aproxima dos 50 mil milhões de euros. Pode esta preocupação levar os dois grupos a proceder a alterações aos termos do acordo já assinado.

As duas partes deste acordo de fusão que vai criar o quarto maior grupo da indústria automóvel já foram notificadas destas preocupações da União Europeia. Se a PSA e a FCA não conseguirem dissipar todas as dúvidas dos reguladores nas próximas 48 horas e fazerem concessões no setor dos comerciais, a UE vai encetar uma investigação que atrasará todo o processo mais quatro meses.

E do que estamos aqui a falar? Habitualmente, os reguladores não gostam de ver negócios sobrepostos como sucede com o setor dos comerciais ligeiros cujas gamas de ambos os grupos permitem dominar grande parte do mercado. Ou seja, a nova empresa terá de reduzir a gama de produto para proporcionar maior concorrência, algo que não será fácil devido a dificuldades técnicas.