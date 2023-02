Em 2021, a Wynn Macau registou um prejuízo de 208,1 milhões de dólares (194 milhões de euros).

As concessionárias em Macau têm acumulado, desde 2020, prejuízos sem precedentes devido às rigorosas medidas de prevenção e contenção da covid-19, o que levou a uma quebra acentuada do número de visitantes.

Em dezembro, o governo da região administrativa especial chinesa anunciou o cancelamento da maioria das medidas sanitárias, depois de a China ter alterado a estratégia 'zero covid'.

Em janeiro, as receitas do jogo em Macau atingiram 11,58 mil milhões de patacas (1,32 mil milhões de euros), o valor mais elevado desde o início da pandemia de covid-19, de acordo com os últimos dados anunciados pelas autoridades.

A indústria do jogo, o motor da economia da cidade, representa 55,5% do produto interno bruto (PIB) de Macau e dá trabalho a mais de 80 mil pessoas, ou seja, cerca de 17% da população empregada.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM, que renovaram, a 16 de dezembro, o contrato de concessão para os próximos dez anos e que entrou em vigor a 01 de janeiro.

As autoridades exigiram no concurso público a aposta em elementos não jogo e visitantes estrangeiros, na expectativa de diversificar a economia do território.

