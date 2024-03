Há quatro anos que a empresa fundada pelo falecido magnata do jogo Stanley Ho Hung Sun regista prejuízos sem precedentes nas propriedades que detém na região semiautónoma de Macau, capital mundial do jogo e o único local na China onde o jogo em casino é legal.

Ainda assim, a presidente da SJM e filha do fundador Daisy Ho Chiu Fung defendeu num comunicado enviado à bolsa de valores de Hong Kong que os resultados "demonstram uma recuperação substancial nas receitas de jogo e não jogo após os anos da pandemia".

Os casinos da empresa arrecadaram 20 mil milhões de dólares de Hong Kong (2,36 mil milhões de euros), mais do triplo do que 2022, enquanto as receitas não jogo quase duplicaram, para 1,82 mil milhões de dólares de Hong Kong (231,4 milhões de euros).

Com as receitas a subir, a empresa registou lucros operacionais, pela primeira vez desde 2019, neste caso de 1,73 mil milhões de dólares de Hong Kong (203 milhões de euros), invertendo um prejuízo de 3,1 mil milhões de dólares de Hong Kong (383,9 milhões de euros) em 2022.

No ano passado a SJM conseguiu reduzir em 11,4% a dívida total, para 28,2 mil milhões de dólares de Hong Kong (3,3 mil milhões de euros) no final de dezembro, após renegociar linhas de crédito bancário em junho.

Em 04 de janeiro, a agência de notação financeira Fitch Ratings melhorou a perspetiva da dívida da operadora de jogo, de negativa para estável, graças à recuperação do turismo em Macau.

A Fitch disse que o Grand Lisboa Palace, empreendimento de jogo e hotelaria inaugurado em julho de 2021, em plena pandemia, obrigou a SJM a acumular um nível elevado de dívida.

A empresa disse hoje que o Grand Lisboa Palace continuou a registar um prejuízo operacional em 2023, de 317 milhões de dólares de Hong Kong (37,3 milhões de euros), ainda assim um terço do valor registado no ano anterior.

Daisy Ho disse que o volume de negócios tem tido "um progresso constante" no novo empreendimento da SJM, com as receitas a subirem mais de cinco vezes, atingindo 3,67 mil milhões de dólares de Hong Kong (413,5 milhões de euros).

O mercado de massas representou 84,3% das receitas dos casinos da empresa, enquanto o jogo VIP se ficou por uma fatia de 7,3%.

As grandes apostas, que em 2019 representavam 46,2% das receitas dos casinos de Macau, foram afetadas pela detenção do líder da maior empresa angariadora de apostas VIP do mundo, em novembro de 2021.

O antigo diretor executivo da Suncity Alvin Chau Cheok Wa foi condenado, em janeiro de 2023, a 18 anos de prisão por exploração ilícita de jogo e sociedade secreta, num caso que fez cair de 85 para 18 o número de licenças de promotores de jogo emitidas em Macau.

VQ // PSC

Lusa/Fim