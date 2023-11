No entanto, o resultado traduz uma recuperação em relação ao ano anterior, na sequência do levantamento das restrições fronteiriças impostas devido à pandemia de covid-19 e um consequente aumento do número de visitantes na região administrativa.

A empresa recuperou 78,4% em comparação com o terceiro trimestre de 2022, em que o prejuízo foi de 1,89 mil milhões de dólares de Hong Kong (226 milhões de euros), de acordo com um comunicado enviado à bolsa de valores de Hong Kong.

Na nota, a empresa indicou ainda que o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) do grupo para o período em análise totalizou 566 milhões de dólares de Hong Kong (67,5 milhões de euros), um acréscimo de 158,5% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

A SJM Holdings sublinhou ainda que as receitas líquidas de jogo tiveram um aumento de 492,9%, de 913 milhões de dólares de Hong Kong (109 milhões de euros) entre julho e setembro do ano passado, para 5,4 mil milhões de dólares (646 milhões de euros) nos mesmos três meses de 2023.

Com o fim da política 'zero covid', em dezembro do ano passado, o território registou 2,3 milhões de visitantes em setembro e 3,2 milhões em agosto, no primeiro mês em que a região administrativa especial chinesa acolheu mais de três milhões de turistas desde dezembro de 2019.

Entre janeiro e outubro, as receitas do jogo em Macau mais que quadruplicaram em comparação com igual período de 2022, atingindo 148,4 mil milhões de patacas (17,4 mil milhões de euros).

Seis concessionárias do jogo, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM operam em Macau, único local na China onde o jogo em casino é legal.

CAD (EJ) // VM

Lusa/Fim