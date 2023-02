Em comparação, em 2021, a concessionária tinha registado um EBITDA ajustado de aproximadamente 187 milhões de dólares de Hong Kong (22 milhões de euros).

No ano passado, o grupo obteve receitas líquidas de 5,3 mil milhões de dólares de Hong Kong (629 milhões de euros) contra 9,4 mil milhões (1,1 mil milhões de euros) em 2021.

Em 2022, a taxa de ocupação foi de 34% comparativamente a 57% em 2021, indicou a MGM China, com dois 'resorts' integrados no território.

Em janeiro, as receitas do jogo em Macau atingiram 11,58 mil milhões de patacas (1,32 mil milhões de euros), o valor mais elevado desde o início da pandemia de covid-19, de acordo com os últimos dados anunciados pelas autoridades.

As concessionárias em Macau têm acumulado, desde 2020, prejuízos sem precedentes devido às rigorosas medidas de prevenção e contenção da covid-19, o que levou a uma quebra acentuada do número de visitantes.

Em dezembro, o governo da região administrativa especial chinesa anunciou o cancelamento da maioria das medidas sanitárias, depois de a China ter alterado a estratégia 'zero covid'.

A indústria do jogo, o motor da economia da cidade, representa 55,5% do produto interno bruto (PIB) de Macau e dá trabalho a mais de 80 mil pessoas, ou seja, cerca de 17% da população empregada.

Em 2019, o território recebeu quase 40 milhões de visitantes e as receitas dos casinos de Macau foram de 292,4 mil milhões de patacas (cerca de 31,9 mil milhões de euros).

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM, que renovaram, a 16 de dezembro, o contrato de concessão para os próximos dez anos e que entrou em vigor a 01 de janeiro.

As autoridades exigiram no concurso público a aposta em elementos não jogo e visitantes estrangeiros, na expectativa de diversificar a economia do território.

