Num comunicado enviado à bolsa de valores Nasdaq, em Nova Iorque, nos EUA, a Melco revelou que perdeu 215,9 milhões de dólares (235,7 milhões de euros) no último trimestre do ano passado.

O prejuízo foi 3,3% maior do que o registado no trimestre anterior (243,8 milhões de dólares, ou 228,2 milhões de euros) e representa um agravamento de 57,5% em comparação com o mesmo período de 2021 (159,9 milhões de dólares, ou 149,6 milhões de euros).

As receitas também caíram significativamente no último trimestre de 2022, com a Melco a registar 337,1 milhões de dólares (315,5 milhões de euros), menos 30% do que no mesmo período de 2021.

No comunicado, o presidente da empresa, Lawrence Ho Yau-lung, sublinhou que os resultados "continuaram a ser afetados pelas restrições fronteiriças impostas em toda a China continental e em Macau".

No último trimestre, Macau recebeu quase 900 mil visitantes, menos 50,8% em relação ao mesmo período de 2021, também devido à vaga de casos de covid-19 que atingia a China continental, de onde chega a esmagadora maioria dos visitantes.

Desde o início da pandemia, as operadoras têm acumulado prejuízos sem precedentes em Macau, que seguiu até meados de dezembro a política chinesa de 'zero covid', com a imposição de quarentenas, confinamentos e testagem massiva.

Ainda assim, a Melco prevê gastar cerca de 10 mil milhões de patacas (1,1 mil milhões de euros) no segmento além-casino numa década, incluindo no "único parque aquático em Macau com instalações interiores abertas durante todo o ano".

A aposta em elementos não jogo foi uma das exigências das autoridades de Macau para a renovação por 10 anos das licenças das seis concessionárias a operar no território, que entraram em vigor em 01 de janeiro.

Lawrence Ho, filho do falecido magnata do jogo Stanley Ho, disse sentir-se "encorajado pelo aumento dos visitantes" após o fim da política de "covid zero", algo que reforça a "crença no regresso da procura não satisfeita".

A cidade registou em janeiro mais de um milhão de visitantes, numa subida de 101,3% em termos anuais, e a taxa de ocupação hoteleira foi de 71,2%, o valor mais elevado desde o início da pandemia.

Nos primeiros dois meses de 2022, as receitas do jogo em Macau atingiram 21,9 mil milhões de patacas (2,54 mil milhões de euros), mais 55,3% do que em igual período de 2021, e o melhor arranque dos últimos três anos.

VQ (CAD) // EA

Lusa/Fim