O resultado corresponde a um aumento de 240% em relação ao mesmo período de 2022, quando a operadora registou um prejuízo de 850 milhões de dólares de Hong Kong (99,7 milhões de euros).

No comunicado enviado à Bolsa de Hong Kong, a empresa indicou ainda que as receitas cresceram 141% e o EBITDA (valor antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) 193%.

Para o resultado positivo contribuiu o desempenho do grupo no segundo trimestre, com as receitas a crescerem 257%, se comparado com igual período de 2022, e 23% em relação ao trimestre anterior.

Macau, que à semelhança da China continental seguia a política 'zero covid', anunciou em dezembro o cancelamento da maioria das medidas de prevenção e contenção, depois de quase três anos das rigorosas restrições.

Os impostos sobre o jogo constituem a principal fonte de receita do Governo representando mais de metade do Produto Interno Bruto (PIB) do território em 2019, com a indústria a dar trabalho a quase 68 mil pessoas no final de 2022, ou seja, a quase 20% da população empregada.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM, que renovaram, em 16 de dezembro, o contrato de concessão para os próximos dez anos e que entrou em vigor em 01 de janeiro deste ano.

