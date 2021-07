Segundo o Eurostat, em percentagem do Produto Interno Bruto (PIB), o saldo de operações correntes da balança de pagamentos da zona euro chegou aos 3,5%, face aos 2,5% do trimestre homólogo e aos 3,0% dos últimos três meses de 2020.

Entre janeiro e março, de acordo com o gabinete estatístico europeu, o saldo positivo da conta de bens aumentou para os 106,3 mil milhões de euros, que comparam com os 89,7 mil milhões de euros do primeiro trimestre de 2020 e os 102,3 do período anterior.

Também a conta de serviços viu o seu excedente fixar-se nos 22,2 mil milhões de euros, após um défice homólogo de 7,3 mil milhões de euros e um saldo positivo de 26 mil milhões de euros no último trimestre de 2020.

O saldo da conta de rendimentos primários, por seu lado, avançou para s 19,4 mil milhões de euros (12 mil ME homólogos e 7,3 mil ME no trimestre anterior).

No que respeita aos rendimentos secundários, foi registado entre janeiro e março um défice de 45,4 mil milhões de euros, que se compara com o de 37,2 homólogo e o de 49 mil milhões de euros no trimestre anterior.

Na União Europeia, a conta de operações correntes da balança de pagamentos teve um excedente de 116,5 mil milhões de euros (3,4% do PIB), em alta face aos 69,8 mil milhões de euros (1,9%) homólogos, mas aquém dos 127,3 mil milhões (3,7%) do PIB do último trimestre de 2020.

