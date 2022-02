Os representantes dos 13 membros da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e 10 aliados, que constituem a aliança OPEP+, decidiram "ajustar o nível total da produção em 400.000 barris por dia durante o mês de março", anunciou a OPEP num comunicado após uma breve reunião.

Esta estratégia de aumento gradual da produção tem sido renovada mês a mês, desde a primavera de 2021, após os cortes drásticos decididos no início da pandemia de covid-19, quando a procura diminuiu bastante e houve uma queda nos preços do petróleo.

A OPEP+ nunca se desviou dessa linha, apesar dos apelos feitos no outono pela Casa Branca para um aumento mais expressivo da oferta para acalmar a subida de preços.

Desde a última reunião da organização, o preço do barril de West Texas Intermediate (WTI) subiu mais de 17% e o do Brent (de referência na Europa) avançou mais de 14%, com os dois a atingirem em janeiro os valores mais altos dos últimos sete anos.

O mercado está também a ser impulsionado por forte tensão geopolítica que envolve grandes países da produção e exportação como a Rússia, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, os dois últimos devido ao conflito no Iémen.

Nas últimas semanas, tem-se registado um aumento da tensão entre Moscovo e os países ocidentais devido ao reforço da presença militar russa junto da fronteira com a Ucrânia.

