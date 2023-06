"Para maximizar ganhos do gás, Moçambique deve avançar urgentemente" porque "a competição com a Tanzânia no setor reduz a janela de tempo" para o país lusófono "operacionalizar os seus projetos", lê-se na análise do economista Rui Mate, publicada pelo CIP.

O Governo tanzaniano anunciou que espera assinar este mês acordos com as petrolíferas Shell e Equinor para desenvolver um investimento de 42 mil milhões de dólares (39 mil milhões de euros) para exploração de gás natural ao largo da costa do país.

A decisão final de investimento está prevista para 2028, o que remete o início de exploração para depois de 2030.

Em Moçambique, dos três projetos de exploração de gás na bacia do Rovuma com os quais se espera impulsionar a economia do país, apenas o mais pequeno está ativo, numa plataforma flutuante.

Em relação aos dois maiores, com um volume somado de investimento semelhante ao da Tanzânia, o projeto liderado pela TotalEnergies parou a meio da construção, em 2021, devido aos ataques armados em Cabo Delgado, enquanto o liderado pela Exxon está a ser redesenhado, ainda sem decisão final de investimento.

"O projeto de gás tanzaniano representa, sem sobras de dúvidas, concorrência para os projetos moçambicanos", notou Rui Mate, realçando que este é o setor que "representa a luz no fundo do túnel para, a curto prazo, Moçambique vivenciar transformações estruturantes em termos de desenvolvimento económico e social".

O economista considerou que "esta competitividade com a Tanzânia poderá estimular o espírito de sobrevivência e a necessidade de destaque de Moçambique no mercado de hidrocarbonetos, o que pode jogar um papel importante na operacionalização dos projetos".

Em suma, "o Governo e as empresas sentir-se-ão pressionados pela possibilidade de perdas se não houver avanços em tempo útil".

Face a esta pressão, Rui Mate identificou três riscos a mitigar.

Considerou ser necessário aprimorar "aspetos cruciais de segurança e direitos humanos", evitar "negociar benefícios para o Estado numa visão de curto prazo", numa lógica de facilitismo e, por último, reforçar os "níveis de transparência".

"É preciso que, nas negociações, se preste muita atenção no que se irá ceder e aceitar para que os projetos avancem", concluiu.

