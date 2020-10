OMC autoriza UE a avançar com tarifas retaliatórias de 3,4 mil ME contra EUA

A Organização Mundial do Comércio (OMC) autorizou hoje a União Europeia (UE) a avançar com tarifas retaliatórias de 3,4 mil milhões de euros contra os Estados Unidos, no caso que opõe os dois blocos por ajudas diretas à aviação.