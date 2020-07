O patrão da Daimler e da Mercedes, Ola Kallenius disse que a sua empresa e a indústria automóvel como um todo, vão enfrentar dolorosas reduções de salários.

De rastos pela ação do SARS Cov-2, a economia está a pressionar o tecido empresarial para reduções de salários e a situação não está risonha para a indústria automóvel. Segundo Ola Kallenius, os construtores vão ter, todos, que reestruturar os seus negócios de uma forma mais agressiva do que esperavam. E disse isto numa reunião virtual cujo anfitrião era o principal sindicato alemão da indústria, o IG Metal.

A ideia é clara: a realidade mais dura que o esperado requer medidas drásticas como reduções sensíveis de salários, deixando claro que os executivos da Daimler vão conhecer corte sensível das suas remunerações, mais do que os restantes colaboradores da empresa. Para Kallenius, estes cortes são fundamentais para assegurar o futuro financeiro da empresa e salvaguardar os investimentos necessários nas novas tecnologias.

Já em abril, o CEO da Mercedes tinha dito que as medidas planeadas poderiam não ser suficientes para contrariar a tendência do mercado e a verdade é que o gigante alemão vai enfrentar prejuízos violentos no segundo trimestre de 2020. Vários acordos com outros construtores, como a BMW, foram cancelados ou adiados e os cortes vêm a galope e não prometem ser meigos!