No relatório mensal sobre o mercado petrolífero publicado hoje, a AIE reconhece que no segundo semestre do ano o aumento do consumo constituirá um desafio, especialmente devido à incerteza sobre o petróleo russo, e assinala que a procura mundial irá acelerar à medida que o ano avança, com o crescimento a passar de apenas 710.000 barris por dia no primeiro trimestre para 2,6 milhões no quarto trimestre.

Globalmente, este aumento será em média de dois milhões de barris por dia em 2023, contra 2,3 milhões em 2022, levando a um novo máximo onde o mundo irá absorver 102 milhões de barris por dia.

O óleo de parafina utilizado pelas aeronaves será o principal motor do crescimento do consumo mundial de petróleo este ano, ao ser responsável por 57% do total. A razão é o reinício de muitos voos domésticos na China, após o fim das restrições devido à covid-19 e mais, em geral, a recuperação gradual da atividade após o colapso da contenção mundial em 2020.

A AIE observa que o número de voos aumentou de uma média de 98.000 por dia em dezembro (89% dos que havia em 2019, antes do início da crise do coronavírus) para 107.000 em fevereiro, o que é apenas 1,4% abaixo do nível de 2019.

Do lado da oferta, esta aumentou em fevereiro em 830.000 barris para 101,5 milhões de barris por dia, graças principalmente aos EUA e Canadá, enquanto a OPEP+ contribuiu com mais 180.000 barris por dia do que em janeiro.

De facto, os peritos da AIE estimam que os países produtores que não pertencem ao bloco que constitui a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) com os seus parceiros (OPEP+) trarão uma média de 1,6 milhões de barris por dia para o mercado este ano.

Uma quantidade suficiente para cobrir a procura no primeiro semestre do ano, mas que poderia deixar de o ser no segundo semestre do ano com o esperado aumento do consumo.

Uma das chaves para dissipar esta incerteza é a Rússia. A produção da Rússia em fevereiro manteve-se próxima dos volumes anteriores à invasão da Ucrânia há pouco mais de um ano, mas as exportações russas caíram mais de 500.000 barris por dia, para 7,5 milhões.

A razão é que as quantidades enviadas para os países da União Europeia (UE) caíram para 580.000 barris por dia, ou seja, menos 760.000 barris num mês.

Num ano, a Rússia teve de encontrar novos mercados para os 4,5 milhões de barris por dia que vendia para países que estão a aplicar sanções contra Moscovo na UE, Ásia ou América do Norte.

Encontrou estas alternativas sobretudo na Índia e na China, que em fevereiro absorveram 70% das exportações de petróleo bruto russo, que por sua vez representaram 40% e 20%, respetivamente, das compras de petróleo destes países.

Estas percentagens levam a AIE a duvidar que a Índia e a China estejam à vontade com tais níveis de dependência de um único fornecedor, tal como duvida de que continue a haver tanto apetite pela produção russa com a implementação de sanções ocidentais.

Os autores do relatório afirmam que as receitas petrolíferas russas no mês passado foram de 11.600 milhões de dólares, menos 2.700 milhões de dólares do que em janeiro. Isto é metade do que ganhava antes da invasão da Ucrânia.

Outro elemento que irá determinar se o mercado global continua a ter uma margem de abastecimento confortável é o nível de reservas, que é atualmente particularmente elevado.

Em janeiro, estas reservas aumentaram em 52.900 milhões de barris para cerca de 7.800 milhões de barris, o nível mais alto desde setembro de 2021.

Além disso, os dados preliminares para fevereiro apontam para um novo aumento.

