Estas duas propostas de lei foram a base da negociação do Governo com o PS com vista à viabilização do Orçamento do Estado para 2025, relativamente ao qual não houve acordo.

A notícia foi avançada pelo Expresso online e confirmada à agência Lusa por fonte do Governo.

No dia em que a proposta orçamental entra na Assembleia da República, o Governo dá um "sinal de boa vontade" com vista a aproximar posições com os socialistas que permitam a viabilização do documento.

