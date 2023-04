No mês passado, a ocupação média foi de 77% e os hotéis e pensões de Macau hospedaram 972 mil pessoas, contra 1,18 milhões no mesmo período de 2019, verificando-se então uma ocupação média de 90,7%.

A Direção dos Serviços de Estatística e Censos salientou que a taxa de ocupação média dos quartos cresceu 46,3 pontos percentuais em relação a igual período do ano passado.

Os números de hoje estão em sintonia com o crescimento de visitantes divulgados na quarta-feira pelas autoridades, com Macau a registar 1,9 milhões de visitantes em março, mais 271,4% do que em relação a 2022.

Ainda assim longe dos 3,3 milhões contabilizados em 2019, antes da pandemia.

A esmagadora maioria dos visitantes em março continuou a chegar da China continental (1,2 milhões).

Praticamente isolado desde o início de 2020, devido às medidas de prevenção contra a pandemia, Macau anunciou o levantamento das restrições à entrada no território no final de 2022 e seguiu o desmantelamento da política de casos zero imposta por Pequim.

Em 2019, Macau registara um recorde de 39,4 milhões de visitantes.

JMC // VM

Lusa/Fim