Segundo o edital da empreitada, consultado hoje pela Lusa, trata-se da segunda fase dos trabalhos, ao abrigo do projeto de recuperação de emergência e resiliência lançado após os dois ciclones e que conta com financiamento do Banco Mundial e do Governo dos Países Baixos, globalmente, em 120 milhões de dólares (107,1 milhões de euros).

O concurso para esta segunda fase da obra de reabilitação do Sistema de Drenagem de Águas Pluviais da Cidade da Beira, lançado pela Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento (AIAS), por "licitação competitiva internacional", está aberto até 31 de agosto e obriga os concorrentes a apresentarem garantias financeiras de 900 mil dólares (803,5 mil euros).

Envolve obras civis, equipamento e instrução hidromecânica e instalações elétricas e comunicações, e a reabilitação da rede de drenagem primária da cidade da Beira, da bacia de retenção do Estoril, da estrutura de desaguadouro e canal de descarga para o estuário do rio Maria, entre outros trabalhos.

Moçambique tem sido apontado em vários relatórios internacionais como um dos países mais vulneráveis às alterações climáticas.

O período chuvoso de 2018/2019 foi dos mais severos de que há memória em Moçambique: 714 pessoas morreram, incluindo 648 vítimas de dois dos maiores ciclones (Idai e Kenneth) de sempre a atingir o país.

A primeira fase do projeto de reabilitação do sistema de drenagem da cidade da Beira terminou em 2019, tendo contemplado canais primários ou principais, numa extensão total de 11 quilómetros.

Globalmente, na proteção costeira, as obras estão avaliadas em 90 milhões de dólares (80,3 milhões de euros) num raio de 20 quilómetros, entre a Praia Nova e o bairro do Estoril, de acordo com informação anterior da AIAS.

O financiamento destes trabalhos foi assegurado após o apelo lançado pelo Governo de Moçambique durante a Conferência Internacional de Doadores realizada em junho de 2019, na cidade da Beira, no quadro do processo de reconstrução pós-Idai.

